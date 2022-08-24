Türkiye'nin harekatına karşı çıkan ABD'den ikiyüzlülük! Suriye'deki hedeflere saldırdı - Son Dakika
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Türkiye'nin harekatına karşı çıkan ABD'den ikiyüzlülük! Suriye'deki hedeflere saldırdı

24.08.2022 09:16

ABD, Suriye'de İran'la bağlantılı hedefleri hava saldırısıyla vurdu. Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırıları 'orantılı' olarak niteleyerek emirlerin doğrudan Başkan Joe Biden'dan geldiğini açıkladı. ABD, Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri harekat için hazırlıklarını sürdüren Türkiye'ye ise karşı çıkmıştı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Deyr el Zor'da Devrim Muhafızları'yla bağlantılı hedeflere dün saldırı düzenlendiği bildirildi. 15 Ağustos'ta Suriye'deki bir ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısına da değinilen açıklamada, operasyonun amacının İranlı grupların Suriye'de ABD güçlerini hedef almasını engellemek olduğu kaydedildi.

"EMİR DOĞRUDAN BAŞKAN BİDEN'DAN GELDİ"

Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırıları "orantılı" olarak niteleyerek "Emir doğrudan Başkan Biden'dan geldi" dedi. Öte yandan ordu, hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı. Operasyonun nasıl bir araçla düzenlendiği konusunda da ayrıntı verilmedi.

ABD GEÇEN YIL DA İRAN HEDEFLERİNİ VURMUŞTU

Saldırının, İran'la nükleer anlaşmanın canlandırılması yönünde çabaların sürdüğü bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Suriye'ye son dönemde hava saldırılarını artıran İsrail, nükleer anlaşmaya karşı çıkıyor. ABD daha önce de Suriye ve Irak'ta İran'la bağlantılı gruplara hava operasyonları düzenlemişti. ABD savaş uçakları geçen yıl haziranda Suriye'de ve Irak'ta İranlı gruplara ait olduğu söylenen silah depolarını vurmuştu.

İRANLI KOMUTAN SURİYE'DE ÖLMÜŞTÜ

Suriye'de omurgasını terör örgütleri PKK/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD'nin ülkede yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Beşar Esad yönetimine destek veren İran'ın da ülkede birçok askeri bulunuyor. İran basını, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarından General Ebulfazıl Alicani'nin bu hafta Suriye'de şehit düştüğünü açıklamıştı. Suriye hükümeti, geçen hafta ABD'ye askeri güçlerini derhal ve koşulsuz olarak ülkeden çekme çağrısı yapmıştı. Öte yandan ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon düzenlemesine karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Washington'ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirterek "ABD, tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor" demişti.

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin harekatına karşı çıkan ABD'den ikiyüzlülük! Suriye'deki hedeflere saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin harekatına karşı çıkan ABD'den ikiyüzlülük! Suriye'deki hedeflere saldırdı - Son Dakika
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