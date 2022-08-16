"Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması - Son Dakika
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"Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması

16.08.2022 17:11
"Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması

Rus haber ajansı TASS ve Reuters, Reuters'in aktardığı haberde; Rusya ve Türkiye ikinci parti S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatı için sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Rusya'dan S-400 tedariki) Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye ile ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

TASS'ın haberine göre Şugayev, Türkiye ile imzalanan yeni sözleşmenin, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini belirtti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI: SÜREÇ, İLK YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE DEVAM ETMEKTEDİR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB), Rusya'dan S400 hava savunma sistemi tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığı bildirildi.

Başkanlık resmi kaynaklarından S400 tedarik sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Türkiye, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı' iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması - Son Dakika
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