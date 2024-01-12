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Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu - Son Dakika
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Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu

ABD'deki görev süresi dolan Büyükelçi Murat Mercan, Türkiye'ye dönmeden önce yaptığı veda konuşmasında aksanıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar, Mercan'ın İngilizcesini eleştirerek, devlet kademelerindeki kalitesizliği vurguladı.

12.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 16:56
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ABD'deki görev süresi dolan ve bugün Türkiye'ye dönmesi beklenen Büyükelçi Murat Mercan, büyükelçilik rezidansında bir veda konuşması yaptı. Ancak Mercan'ın aksanı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi.

"SAKIZ OLMADAN KONUŞAMIYOR"

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili "Sakız olmadan konuşamıyor", "Devlet kademelerinde kalitesizlik paçalardan akıyor", "Yanındaki abla akışkan İngilizce konuşmasından dolayı ağlıyor", "O güzel İngilizceden ne anladın da öyle duygulandın ablacım?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan\'ın İngilizcesi alay konusu oldu
YORUMLAR (7)
  • Necati Kaya: Yılların donanımlı diplomatlarını monşer diye filmağzı ile küçümseyip ,diplomat olmayan,eğitimi bile sorgulanabilecek sırf yandaş olduğu icin atanırsa daha çook rezil olunur.Murat Mercan kim ya. Van minutle bu işler olmuyor. Rumca öğreneceğine 20 yıldir ingilizce ögrenseydiniz gittiğiniz yerlerde alay konusu olmazdınız.Devletide rezil etmezdiniz. Yanıtla 62 10
  • Eski Tüfek.: Dis is e pencıl..:) Yanıtla 61 5
  • YAKINCA MYO: sanki amerikanın ankara büykelçisi su gibi türkçe konuşuyor. çokmu önemli ingilizce bilmesi? Yanıtla 17 28
  • Beşiktaş 1903: Torpilli olunca Yanıtla 25 7
  • Özcan Kuvan: Liyakatın önemini ve anlamını anlayamayanlara güzel bir örnek olmuş bence. Hala daha anlayabilirlerse tabi. Yanıtla 26 5
  • Mustafa POLAT: “Anlatsam faydası yok, sussam gönül razı değil” Kardeş birisi kabul etsende etmesende uluslararası diplomasi dili, Amerikan, İngiliz, Rus, Çin, diplomatsa İngilizceyi bilmek zorunda, Türkçeyi öğrenmesi o diplomatın konfor alanı. Bir Cumhurbaşkanı İngilizceyi bilmek zorunda değil ama bir diplomat bilmek zorunda.. 0 0
  • Biyo Art: Çok mu önemli şu İngilizlerin dili? İngilizler gibi İngilizce konuşunca ne oluyor? Çok da değerli değil arkadaşlar gözünüzde büyütmeyin Fazla bile konuşmuş adamlar Türkiye’ye geldiklerinde çultanahmet diyor nedir bu İngilizceye gösterdiğiniz özen? İnşallah bir gün dünyaya Türkçe konuşturacağız Yanıtla 0 0

Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

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