ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 304 milyon dolar değerinde füze ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı.
Reuters'ın aktardığı haberde satış onayı, AIM-9X Sidewinder Block II füzeleri ile AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzeleri kapsıyor.
Pentagon açıklamasında, satışın ana yüklenicisinin RTX Corp. olduğu belirtildi.
Habere ilişkin daha fazla detay geliyor...
Son Dakika › Dünya › Türkiye'ye 304 Milyon Dolarlık Füze Satışı Onayı - Son Dakika
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