İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini dile getirdiği bir dönemde SVT'ye röportaj veren terör örgütü elebaşı Müslim, İsveç'e güvendikleri yönünde ifadeler kullandı.
İsveç devlet televizyonunun haberinde, terör örgütü elebaşı Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.
İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'yi haklı çıkartan röportaj! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK propagandası yapıldı - Son Dakika