Türkiye'yi haklı çıkartan röportaj! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK propagandası yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'yi haklı çıkartan röportaj! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK propagandası yapıldı

25.05.2022 23:25

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasını haklı çıkartacak bir gelişme meydana geldi. İsveç devlet televizyonu SVT, PKK'nın uzantısı YPG'nin ele başı Salih Müslim'le bir röportaj yapıp yayınladı. Müslim, röportajda İsveç'in YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini iddia etti.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini dile getirdiği bir dönemde SVT'ye röportaj veren terör örgütü elebaşı Müslim, İsveç'e güvendikleri yönünde ifadeler kullandı.

"İSVEÇ, YPG/PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYECEK"

İsveç devlet televizyonunun haberinde, terör örgütü elebaşı Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.

PKK İLE İLGİLİ SORUYA YANIT VEREMEDİ

Terör örgütü elebaşı Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI YAPILDI

İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Türkiye, İsveç, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'yi haklı çıkartan röportaj! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK propagandası yapıldı - Son Dakika


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