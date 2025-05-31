Türkiye YPG'li Mazlum Kobani ile Görüşmeyecek

DİPLOMATİK kaynaklar, ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor'de yer alan 'Türk yetkililerin YPG 'li Mazlum Kobani ile görüşebileceği' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor'de yer alan bir haberde, Türk yetkililerin YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüşebileceği iddia edildi. Diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberde Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir" denildi.