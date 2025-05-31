ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor'de yer alan bir haberde, Türk yetkililerin YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüşebileceği iddia edildi. Diplomatik kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberde Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir" denildi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye YPG'li Mazlum Kobani ile Görüşmeyecek - Son Dakika
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