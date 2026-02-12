Türkler, Almanya ve Türkiye Arasında Köprü

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Eski Almanya İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich, "Türkler, iki ülke arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel köprü görevi görüyor" dedi.

Almanya Nürnberg'de düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Platformu'na onur konuğu olarak katılan eski Almanya Federal İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Friedrich, "Ülkemizde Türk kökenli insanların varlığı bir tesadüf değil, kaderin bir işaretidir. Almanya'daki Türkler, iki ülke arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda köprü görevi üstleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Siyasette 50 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu ifade eden Hans Peter Friedrich, Almanya'daki Türklerin entegrasyonunun 50 yıl önce tartışıldığını hatırlattı. Bugün ise Alman ve Türk tarafında entegrasyonu bilinçli şekilde ileriye taşıyan aktif bir ittifak bulunduğunu vurgulayan Friedrich, "Türk kökenli insanlar ve sonraki nesilleri, Almanya'nın ekonomik gücüne ve büyümesine önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

"Avrupa Birliği'nden Orta Asya'ya uzanan bir istikrar eksenine ihtiyaç var"

Eski Bakan Friedrich, Avrupa Birliği'nden Orta Asya'ya uzanan bir istikrar eksenine ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu noktada belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü rolü üstlendiğini söyleyen Friedrich, bu rolün özgüvenle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda ise "AB'ye katılmasını desteklemiyordum. Türkiye, AB dışında da bu özgün köprü rolünü yıllar boyunca sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Friedrich, Almanya'daki Türk kökenli vatandaşları sürece daha güçlü biçimde dahil etmenin ve iki ülke arasındaki ilişkileri geleceğe dönük olarak güçlendirmenin önemine dikkati çekti.