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Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok - Son Dakika

Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok

14.01.2022 08:30
Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok

Almanya, Türklere vize ve ülkeye giriş şartlarını yeniledi. Buna göre; Turkovac aşısı olanlar Almanya'ya alınmayacak, hiç aşı olmamış sayılacaklar. AB'nin tanıdığı aşıları yaptıranlar ülkeye girebilecek.

En çok Türk'ün bulunduğu Almanya, Türklere vize şartlarını güncelledi. 7 Ocak 2022 tarihli güncellemeye göre, "Almanya'da geçerli sayılan aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı olmayanlar; negatif testi olsa bile" ülkeye alınmayacak.

Tam aşılarını olmayıp da, Almanya'ya girmesinde zorunluluk bulunanlar (duruşma, mahkemede şahitlik gibi) ancak bunu kanıtlarlarsa, karantina şartıyla girebilecek. Aşılarını yaptırmamış olanlar, vize başvurusunda bulunabilecek ancak vizesi olsa bile Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson&Johnson aşısı olmamışsa Almanya'ya alınmayacak.

İKİ DOZ TURKOVAC YETMİYOR

Açıklamada bu, "Zorunlu seyahat nedeni yoksa da aşı olmamış kişiler başvurabilir. Ancak ülkeye girişe, tüm dozlar tamamlanınca izin verilecek" diye özetlendi.

Türk aşısı Turkovac da, Çin aşısı ve Rus aşısı gibi Almanya'da tanınmıyor. Turkovac yaptıranlar, iki dozunu bu aşıdan tamamlasa bile Almanya'ya alınmayacak.

Türkiye'den seyahat kısıtlamaları sürdüğü için, corona virüsü kurallarına hep uyulması da talep edilirken, aşılarla ilgili Robert Koch Enstitüsü'nün sitesine bakılması önerildi. Bu sitede, AB'nin tanıdığı dört aşı dışında aşı bulunmuyor.

ARD: ÇİN AŞISINA BENZİYOR

Öte yandan Alman ARD televizyonu, Türk aşısı Turkovac'ın henüz bütün test sonuçlarının açıklanmadığını ve şüpheyle yaklaşımlar olduğunu duyurdu.

ARD, Kayseri Üniversitesi'nin etkinliğini yüzde 100 olarak açıklamasına rağmen, aşının etkisinde şüpheler olduğunu duyurdu. ARD, "Etkinlik olarak Çin aşısına benzeyen bir vektör aşı. Henüz aşılanmamış ve milliyetçilik sloganlarına ihtiyaç duyanlara yapılabilir. Yandaş medya, bu aşıyı Erdoğan'ın sözleriyle övüyor ama bilim adamları çalışmanın üçüncü doz sonuçlarının açıklanmasını talep ediyor" yorumunu yaptı.

YORUMLAR (2)
  • Cool Biri: Tamamen duygusal bir karar olmuş, parayı AB kazansın hesabı, adamlar milliyetçi bizim gibi değil ne de olsa :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Ismi çok cins. Türkovak. Türk ordek gibi bişey. Aşıyada pek güvenemiyorum. Gizli kapakli şeyler guven vermez. Yapiminda şeffaflık yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok - Son Dakika
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