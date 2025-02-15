Hamile bir yolcu Dakar'dan Brüksel'e seyahat amacıyla uçağa bindi. Uçakta doğum anı gelince yolcular ve uçuş görevlileri arasında bir panik yaşandı. Uçuş esnasında doğum yapan kadın sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.
Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, bebeğe "Fanta" ismi verildiği öğrenildi.Bebeğe verilen isim sosyal medyada da gündem oldu. Bebeğin ismi hakkında birçok yorum yapılırken, olayın şaşırtıcı ve keyifli yönü kullanıcılar tarafından esprili bir dille ele alındı.
Son Dakika › Dünya › Uçakta doğan yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti - Son Dakika
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