Uçakta İletişim Sorunu, Acil İniş Gerekti - Son Dakika
Uçakta İletişim Sorunu, Acil İniş Gerekti

22.10.2025 11:29
Los Angeles'a giden uçak, iletişim sorunu nedeniyle Nebraska'ya acil iniş yaptı.

ABD'de Los Angeles'a giden yolcu uçağının iletişim sorunu nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Los Angeles'a giden yolcu uçağının, yerel saatle 19.45'te Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

UÇAK İÇİ İLETİŞİM SİSTEMİNDE SORUN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, uçağın pilotunun, 'kabin memurlarıyla iletişim kuramaması' nedeniyle acil iniş yaptığı kaydedilerek, "İniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir sorun olduğu tespit edildi. Bu sırada kabin memurları kokpit kapısını çalıyordu" ifadesine yer verildi. Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada ise acil inişin ardından Los Angeles'a uçuşa gecikmeli devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

