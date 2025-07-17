UCM, Netanyahu ve Gallant\'ın Tutuklama Emirlerini Reddetti

UCM Ön Dava Dairesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini iptal etme ve soruşturmanın askıya alınması talebini reddetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bir numaralı Ön Dava Dairesi, dünkü kararında İsrail'in 9 Mayıs 2025'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin iptali ve soruşturmanın askıya alınması talebini reddettiğini açıkladı. Kararda, UCM'nin Filistin topraklarında işlenen suçlara ilişkin yargı yetkisi bulunmadığı yönündeki İsrail'in itiraz gerekçelerinin kabul edilmediği aktarıldı. Mahkeme, İsrail'in bu konudaki itirazlarının dayanak oluşturmadığına hükmetti. Ayrıca, Temyiz Dairesi'nin 24 Nisan 2025 tarihli kararının, UCM'nin yargı yetkisine sahip olmadığı şeklinde yorumlanamayacağı kaydedildi.

Mahkeme, Roma Statüsü'nün 19(7) maddesi uyarınca, bir devletin sadece davanın 'kabul edilebilirliğine' itiraz etmesi halinde soruşturmanın askıya alınabileceğini; fakat İsrail'in bu yönde bir itiraz sunmadığını, dolayısıyla soruşturmanın durdurulması talebinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini bildirdi. Daire ayrıca, İsrail'in başvurusunun kabulü halinde Filistin'in de beyanda bulunma talebini geri çevirdi. Mahkeme, konuya ilişkin yeterli bilgiye sahip olduğunu ve ek açıklamaya ihtiyaç duymadığını belirtti.