Kredi verilmeyen asker kalaşnikofla bankayı kan gölüne çevirdi - Son Dakika

Kredi verilmeyen asker kalaşnikofla bankayı kan gölüne çevirdi

Son Güncelleme: 17.08.2023 10:17

Uganda'da bir bankada çekildiği öğrenilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İnternete düşen videoda Hintli bir bankacıyla kredi konusunda anlaşmazlık yaşayan Uganda askerinin silahına sarıldığı anlar yer aldı.

Uganda'da bir bankada çekildiği öğrenilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İnternete düşen videoda Hintli bir bankacıyla kredi konusunda anlaşmazlık yaşayan Uganda askerinin silahına sarıldığı anlar yer aldı.

KREDİ ALAMAYACAĞINI ANLAYINCA...

İçeride müşterilerin olduğu esnada istediği krediyi alamayacağını anlayan Ugandalı asker, AK-47 silahıyla banka çalışanlarını hedef aldı.

İLK ÖNCE KADIN ÇALIŞANI HEDEF ALDI

Önce görevli kadını hedef alan asker, genç kadının kaçması sonrasında kalaşnikofunu bu kez Hintli bankacıya doğrulttu. Defalarca ateş ettiği bankacıyı öldüren asker sonrasında ise hızını alamayıp aynı noktaya döndü ve bankacıya yine ateş etti.

BELGELERİ DE YANINA ALARAK UZAKLAŞTI

Masanın üzerindeki belgelerini kontrol eden Ugandalı askerin sonrasında onları da yanına alarak odadan uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Son Dakika Dünya Kredi verilmeyen asker kalaşnikofla bankayı kan gölüne çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kredi verilmeyen asker kalaşnikofla bankayı kan gölüne çevirdi - Son Dakika
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