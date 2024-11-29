Uganda\'da Toprak Kayması: 15 Ölü, 113 Kayıp

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UGANDA'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında 15 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 113 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Uganda'nın doğusundaki birçok köyde meydana gelen toprak kaymaları sonucu en az 15 kişi öldü, 113'den fazla kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Polis, yaklaşık 15 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Uganda Kızılhaç Derneği, 6 köyde en az 40 evin toprak altında kaldığını belirterek, şu ana kadar 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.