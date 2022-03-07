Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu - Son Dakika
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Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu

07.03.2022 12:04
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Harkiv ve Donetsk bölgelerinden tahliyelerin devam ettiğini belirterek bölgedeki tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurulduğunu belirtti.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Harkiv ve Donetsk bölgelerinden tahliyelerin devam ettiğini belirterek bölgedeki tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurulduğunu belirtti.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri Ternopil, Zakarpatya, Odesa, Lviv ve Çernivtsi bölgelerindeki kontrol noktalarına Ukrayna Kızılhaçı ve yerel makamlarla işbirliğiyle 45 çadır kurdu. Çadırlarda bulunan AŞ evleriyle tahliye edilen sivil halka yardımcı olmaya çalışıldığı ifade edildi.


Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu
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Ukrayna, Donetsk, Harkiv, 112, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu - Son Dakika


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