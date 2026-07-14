Ukrayna Başbakanı Sviridenko İstifa Etti

UKRAYNA Başbakanı Yulia Sviridenko'nun istifa ettiği bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kabine değişikliği yapacağını açıklamasının ardından görevinden istifa etti. Zelenskiy'nin talebiyle kabine değişikliğine giden Ukrayna hükümetinde Başbakan Sviridenko'nun istifasını verdiği belirtildi. İstifası parlamento tarafından kabul edilen Sviridenko, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'e kendisine duyduğu güven nedeniyle teşekkür etti.