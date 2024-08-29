Ukrayna, Batı silahlarını kullanma izni isteyecek - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Batı silahlarını kullanma izni isteyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de AB'li mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve Rusya'ya karşılık vermek için Batı silahlarını kullanma izni isteyeceğini ve kısıtlamaların kaldırılmasını talep edeceğini söyledi.

29.08.2024 13:15
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(ANKARA) - Brüksel'de AB'li mevkidaşlarıyla bir araya gelecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın, Rusya'ya karşılık vermek için Batı silahlarını kullanma izni isteyeceği ve buna yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep edeceği söyledi.

Brüksel'deki toplantıya katılacak olan Kuleba, başta bombardıman uçaklarının kalktığı havaalanları olmak üzere Rusya'nın derinliklerindeki "meşru askeri hedefleri" vurmak için Batı silahlarını kullanma izni isteyeceğini ifade etti. Kuleba, Avrupa için uzun vadeli güvenliğin, "Ukrayna için kısa vadeli cesur kararlarla" başlayacağını dile getirerek, "Eğer bize yeterli miktarda füze sağlanırsa ve vurmamıza izin verilirse, Rusya'nın kritik altyapımıza zarar verme kapasitesini önemli ölçüde azaltacağız ve sahadaki güçlerimizin durumunu iyileştireceğiz" diye konuştu.

Joseph Borell'den Ukrayna'nın talebine destek

AB Dış Politika Şefi Josep Borrell,  Rusya-Ukrayna savaşının da ele alınması beklenen Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin, "Uluslararası hukuka uygun olarak Rus askeri hedeflerine karşı silah kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Borell, bahsi geçen kısıtlamalara konusunda, "Ukrayna'ya sağladığımız silahlar tam olarak kullanılabilmeli ve Ukraynalıların Rusya'nın bomba attığı yerleri hedef alabilmeleri için kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Aksi takdirde bu silahlar hiçbir işe yaramaz" dedi. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 14 binden fazla insansız hava aracı gönderdiğini söyleyen Borell, yaklaşık 10 bin füze ile "çok daha fazla" bombanın Ukrayna'ya Rusya tarafından ateşlendiğini belirtti.

Birçok NATO ülkesinden Ukrayna'ya destek

Birçok NATO ülkesi, Ukrayna'nın, Batılı müttefikleri tarafından tedarik edilen silahları, özellikle de uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uzun menzilli silahları kullanırken; Batılı müttefiklerinin, "Ukrayna'nın elinde ne varsa onunla savaşmasına izin verin, onlara ne verdiysek daha fazlasını verelim" demesi gerektiğini söyledi.

ABD, Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli balistik füzelerin kullanımını kısıtlamışken, bazı AB üye ülkeleri de Ukrayna'ya tedarik ettiği silahların kullanımını sınırlandırmıştı.

Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları devam ediyor

Merkez Rusya Federal Bölgesi'nde yer alan Belgorod'ın valisi Vyacheslav Gladkov, yaptığı açıklamada, Belgorod'daki Shebekino kasabasına yönelik düzenlenen Ukrayna bombardımanında, bir sivilin öldüğünü ve iki sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna ordusu, iki petrol depolama tesisine saldırı düzenlediğini ve çarşamba günü güney Rostov bölgesindeki Atlas petrol deposu ile Rusya'nın Kirov bölgesinde, Ukrayna sınırının yaklaşık bin 500 km kuzeydoğusundaki Zenit petrol tesisinde yangın çıktığını açıkladı.

Kiev'deki askeri yönetimin başkanı Serhiy Popko, yaptığı açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rusya'nın dört gün içinde Ukrayna'nın başkentine düzenlediği üçüncü saldırıda fırlattığı yaklaşık 15 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Kiev valisi Ruslan Kravchenko ise, insansız hava araçlarının Kiev bölgesindeki altyapıya zarar vermediğini, şehir ve bölge yetkililerinin herhangi bir can kaybı bildirmediğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Batı silahlarını kullanma izni isteyecek - Son Dakika

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