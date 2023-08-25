Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı - Son Dakika

Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı

Son Güncelleme: 25.08.2023 03:12

Ukrayna Savunma İstihbaratı, dün gece Kırım Yarımadası'na düzenlenen operasyonla yarımadaya Ukrayna bayrağı asıldığını açıkladı. Operasyonda düşman birlikleri kayıplar verdi ve Ukrayna bayrağı Kırım'da tekrar dalgalanmaya başladı.

- Ukrayna: "Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı"

KİEV - Ukrayna Savunma İstihbaratı, dün gece Kırım Yarımadası'na düzenlenen operasyonla yarımadaya Ukrayna bayrağı asıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma İstihbarat'ı dün gece Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, "Özel kuvvetler, Kırım Yarımadası'daki Mayak ve Olevnika kasabaları yakınlarında kıyıya çıktı. Düşman birlikleri kayıplar verdi, düşman teçhizatı imha edildi ve Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı" ifadeleri kullanıldı. Askerlerin, görevlerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcu Semih Güler'le canlı yayında diyaloğuyla dikkat çekti
10:23 Şarkıcı Demet Akalın'ın bindiği tekne iskeleye çarptı
10:07 Uzun yıllardır efsane olarak anlatılıyordu! 'Kurt adam' sonunda görüntülendi
10:07 2023 KPSS lisans sonuçları açıklandı
09:55 Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık
09:49 'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
09:42 Düğün salonundan çıkan çifti kaza ayırdı
09:42 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti
09:30 Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor
09:19 Kadıköy sahilinde ulu orta ilişkiye giren 2 erkeği görüntüleyen genç: Dayı ayıp değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 10:32:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement