Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD'ye Minnettarlık Duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD'ye Minnettarlık Duydu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD\'ye Minnettarlık Duydu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, aylar süren gecikmenin ardından 61 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylanması nedeniyle ABD Temsilciler Meclisine minnetlerini sundu. Zelenskiy, yardımın binlerce yaşam kurtarabileceğini söyledi.

22.04.2024 02:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, aylar süren gecikmenin ardından 61 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylanması nedeniyle ABD Temsilciler Meclisine minnetlerini sundu. Zelenskiy, yardımın binlerce yaşam kurtarabileceğini söyledi.

Bir ülkenin geleceğine siyasetçilerin karar vermesi sık görülen bir durum, ancak bir ulusun varlığının binlerce kilometre öteye bağlı olması sıra dışı.

Ukrayna için, bu askeri yardımı altı ay beklemek, hem maliyetli hem de can sıkıcı oldu.

Azalan cephane, yaşamlara ve toprağa mal oldu.

Kiev’in nadiren gördüğü bu moral, büyük bir şeydi. Amerikan silahlarının gelişimi, zor durumdaki Ukrayna güçlerinin sadece dayanmaktan fazlasını yapmalarını sağlayacak.

Peki, bu paket ne işe yarayacak?

Pakette büyük ihtimalle, hava savunma sistemleri, orta ve uzun menzilli füzeler ve top mermileri bulunacak.

Ukrayna’nın bu alanlarda sıkıntı çekmesi., Rus güçlerinin yüzlerce kilometrekarelik toprak ele geçirmesine neden oldu.

Yardımın ulaşmasıyla, büyük ihtimalle Ukrayna Rusya’nın hava üstünlüğüne meydan okuyabilecek, ikmal hatlarını hedef alıp, ilerleyen birlikleri durdurabilecek.

Kiev’de karşılaştığımız, Ukrayna Ordusu’nda görev yapan Vitaliy, pozitif yanlara odaklanmanın önemli olduğunu söylüyor. “Her sentin önemi var” diyor.

“Çok gerekliydi. Her şeye ihtiyacımız var. Her mermiye, her sente, her olumlu düşünceye. Hepsine ihtiyacımız var.”

Geçen ay Donetsk bölgesindeyken, askerler topçu gürültüsünün çoğunun Rus tarafından geldiğini söylüyordu. Kostyantinivka ve Kramatorsk gibi kentler artık muhtemel kaderini bekliyordu. Bu yardım, bu kentleri kurtarabilir.

Yardımla, Ukrayna hemen Rus güçlerinden toprak kazanma araçlarına sahip olmayacak. Ancak gelecekte bunun olabilmesi için bir fırsat penceresi sunacak.

Kiev ve Washington’daki ortak kanı, Amerikan yardımı olmadan Ukrayna’nın kaybedeceği yönünde.

'Geç olsun güç olmasın’

Soğuk bir Pazar sabahı, Kiev Metrosu’nun sıcak havası hep yukarıdaki ıslak sokaklardan iyi olur. ABD yardımının nihayet onaylanmasından memnun olan Maxim ile de burada tanıştım.

“Çok mutluyum” diyor. “Bu kadar uzun sürmesi hayal kırıklığı oldu ama geç olsun, güç olmasın.”

Maxim ayrıca, Ukrayna’nın toprak vererek Rusya ile bir barış anlaşması yapması konusunda giderek büyüyen tartışmalardan da rahatsız.

“Rusya müzakere etmek istemiyor. Avrupa ve ABD’nin savaşı sona erdirebileceğini düşündüğü gibi ortada bir yer istemiyorlar. Her şeyi istiyorlar”

Oğlunun elinden tutmuş trenden inen Vita adlı bir kadınla da tanışıyoruz.

“Ukrayna, bunlar olmadan nasıl hayatta kalabilir?” diye soruyor.

“Kalamaz, böyle bir ordumuz ve silahlarımız yok.”

Sonra duygusallaşıyor. “İmkansız. Gerçekten yardım istiyoruz, çocuklarımızın yaşayabilmesi için bekliyoruz” derken, oğluna bakıyor.

Son altı ayda sadece Rusya’nın hakimiyeti değil, Avrupa’nın ABD’yle aynı düzeyde yardım vermekteki başarısızlığı da gözler önüne serildi.

Ukrayna Stratejik Araştırmalar Ulusal Enstitüsü’nden araştırmacı Mikola Bieleskov “Bir sonraki ABD yardımının geçmeme olasılığı hakkında düşünmeye başlamalıyız. Dolayısıyla, Ukrayna’ya gerekenleri sağlamak için silah üretiminin artırılması İngiltere ve kıta Avrupasına bağlı” diyor.

Kiev için bu yıl gerçekçi amacın ne olabileceği konusunda, Mikola Amerikan yardımının cepheye istikrar getirmesini umuyor.

Batı’nın arkasındaki birleşmiş tutumuna karşın, Ukrayna’nın sorunu hep yardım gelmesi için gereken süre oldu.

Rusya lideri Vladimir Putin’in askeri harcama konusunda bu kadar çok siyasi engeli geçmesi gerekmiyor.

Demokratik gecikmeler sadece ülke dışındaki müttefiklerine has değil. Ukrayna’nın da yeterli adam askere alma konusunda sorunları var. Aylar süren tartışmalar ve değişikliklerden sonra, tartışmalı bir askere alma yasası kabul edildi.

Zelenskiy’nin karşılaştığı zorluk, siyasetle savaşı ayrı tutmak. Bu son Amerikan yardımının işe yaraması için baskı altında.

Katkıda bulunanlar Hanna Chornous ve Thanyarat Doksone

Kaynak: BBC

Ukrayna, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD'ye Minnettarlık Duydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak
    22:32 Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Irak'ı ziyareti, komşu ülkede büyük yankı uyandırdı. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak.'' ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, ''Biz, Irak-Türkiye ilişkilerinin bölgemizde önemli bir örneklik teşkil edeceğine inanıyoruz.'' dedi.

  • İsrail, Gazze'deki Al-Tuffah Mahallesi'ni vurdu
    19:59 İsrail, Gazze'deki Al-Tuffah Mahallesi'ni vurdu

    İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. Saldırıda ölenlerin ya da yaralananların sayısı henüz bilinmiyor. İsrail'in saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.

  • Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
    19:13 Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerine yakın bir ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

  • Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil Ziyareti: İşbirliği Anlaşmaları ve Stratejik Adımlar
    18:39 Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil Ziyareti: İşbirliği Anlaşmaları ve Stratejik Adımlar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü büyük bir heyetle önce Bağdat’ı sonra Erbil’i ziyaret edecek.

  • Tokat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kameralara Yansıdı
    18:34 Tokat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kameralara Yansıdı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında
    18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe'deki görüşmesi dünya basınında manşete taşındı. İngiliz Guardian ''Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı'' manşetini atarken France 24, ''Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor'' diye yazdı. İsrail gazetesi Jerusalem Post ise, ''Siyasi sembolizm: Türkiye, Hamas liderlerini Hamas bir devletmiş gibi ağırlıyor'' yorumunda bulundu.

BBC

00:42 Şişli’deki AVM’de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
00:39 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’taki caddelere Türk bayrağı asıldı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı
23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
23:21 Türkiye’nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı
22:32 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
20:55 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
20:46 Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ikinci kez şampiyon Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
20:00 Psikolojisi altüst oldu Bonucci, futbolu bırakıyor mu Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?
18:57 Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında
18:05 Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji son tahminleri yayınladı Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminleri yayınladı
17:13 Marmara’da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 02:16:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD'ye Minnettarlık Duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement