Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı\'nı görevden aldı

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi’yi görevden aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinden bu yana görevde olan Zaluzhnyi ile Zelenskiy arasında anlaşmazlık olduğuna dair bazı spekülasyonlar vardı.

Yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle General Oleksandr Syrskyi ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan işgalinden bu yana Ukrayna'nın askeri yönetimindeki en büyük değişiklik olarak kayda geçti.

Yüksek komuta kademesinin "yenilenmesi" gerektiğini ve General Zaluzhnyi'nin “ekipte kalabileceğini” söyleyen Zelenskiy, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin liderliğini yeni bir yönetim devralacak" dedi.

Zaluzhnyi ile orduda yapılması gereken değişiklikler hakkında "samimi bir görüşme" yaptıklarını belirten Zelenskiy, savaştaki çabaları nedeniyle kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, yeni ordu komutanı Syrskyi'nin hem savunma hem de saldırı savaşlarında tecrübeli olduğunu ifade etti.

Syrskyi, savaşın başlamasından bu yana başkent Kiev’in savunmasını yönetiyordu.

"Bu yılı çok önemli kılmalıyız” diye konuşan Zelenskiy, savaşın gerçeklerini göz önünde bulundurarak bu yıl silahlı kuvvetleri ayrıntılı bir plan beklediğini söyledi. Cephe yönetimi, seferberlik ve askere alma konularında farklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ancak ordunun en üst kademesindeki bu görev değişikliğine tepkiler de geldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, General Zaluzhnyi'ye Ukrayna'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yetkililerin değişiklikleri gerekçelendireceğini umduğunu dile getirdi.

Ukrayna’da muhalefet partisi Poroshenko'dan Oleksii Honçarenko ise bu hamlenin Cumhurbaşkanı tarafından yapılan "büyük bir hata" olduğunu savundu. Bunun ülke için riskler taşıyacağını vurgulayan Honçarenko, "Bu hatanın bedelini hepimiz ödemek zorunda kalacağız” diye konuştu.

General Zaluznyi Temmuz 2021'de Ukrayna silahlı kuvvetlerinin başına getirilmişti.