Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı\'nı görevden aldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi’yi görevden aldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinden bu yana görevde olan Zaluzhnyi ile Zelenskiy arasında anlaşmazlık olduğuna dair bazı spekülasyonlar vardı.
Yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle General Oleksandr Syrskyi ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atandı.
Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan işgalinden bu yana Ukrayna'nın askeri yönetimindeki en büyük değişiklik olarak kayda geçti.
Yüksek komuta kademesinin "yenilenmesi" gerektiğini ve General Zaluzhnyi'nin “ekipte kalabileceğini” söyleyen Zelenskiy, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin liderliğini yeni bir yönetim devralacak" dedi.
Zaluzhnyi ile orduda yapılması gereken değişiklikler hakkında "samimi bir görüşme" yaptıklarını belirten Zelenskiy, savaştaki çabaları nedeniyle kendisine teşekkür ettiğini söyledi.
Zelenskiy ayrıca, yeni ordu komutanı Syrskyi'nin hem savunma hem de saldırı savaşlarında tecrübeli olduğunu ifade etti.
Syrskyi, savaşın başlamasından bu yana başkent Kiev’in savunmasını yönetiyordu.
"Bu yılı çok önemli kılmalıyız” diye konuşan Zelenskiy, savaşın gerçeklerini göz önünde bulundurarak bu yıl silahlı kuvvetleri ayrıntılı bir plan beklediğini söyledi. Cephe yönetimi, seferberlik ve askere alma konularında farklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ancak ordunun en üst kademesindeki bu görev değişikliğine tepkiler de geldi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, General Zaluzhnyi'ye Ukrayna'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yetkililerin değişiklikleri gerekçelendireceğini umduğunu dile getirdi.
Ukrayna’da muhalefet partisi Poroshenko'dan Oleksii Honçarenko ise bu hamlenin Cumhurbaşkanı tarafından yapılan "büyük bir hata" olduğunu savundu. Bunun ülke için riskler taşıyacağını vurgulayan Honçarenko, "Bu hatanın bedelini hepimiz ödemek zorunda kalacağız” diye konuştu.
General Zaluznyi Temmuz 2021'de Ukrayna silahlı kuvvetlerinin başına getirilmişti.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, ailesinin tabletten izlediği futbol maçının yüksek internet faturası nedeniyle istifa etti. Matheson, başlangıçta tabletin parlamento çalışmaları dışında kullanılmadığını söylese de daha sonra geri adım attı. Faturanın bir kısmını ödeyen Matheson, hakkında başlatılan soruşturmanın sonucunu beklemeden istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?