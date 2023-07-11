Ukrayna'da en ölümcül füze saldırısını gerçekleştiren amiral suikasta uğradı - Son Dakika
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Ukrayna'da en ölümcül füze saldırısını gerçekleştiren amiral suikasta uğradı

Ukrayna'da en ölümcül füze saldırısını gerçekleştiren amiral suikasta uğradı

11.07.2023 13:44

Ukrayna'da gerçekleşen ölümcül bir füze saldırısının arkasında olduğu tahmin edilen Rus amiral Stanislav Rzhitsky, koşu yaparken suikasta uğradı. Rzhitsky, bir yıl önce Ukrayna'nın Vinnytsia şehrine ateş açtığı iddia edilen bir denizaltının komutanıydı ve bu saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmişti. Rus polisi, suikastin Vinnytsia'daki Kalibr felaketinin yaklaşan birinci yıl dönümüne bağlı olduğunu tahmin ediyor. Rzhitsky'nin öldürülmesi, intikam saldırısı şüphesini körükledi.

Ukrayna'da ölümcül bir füze saldırısının arkasında olduğu tahmin edilen bir RUS amiral öldürüldü.

Ukrayna'da en ölümcül füze saldırısını gerçekleştiren amiral sabah koşusu yaptığı sırada öldürüldü

42 yaşındaki Stanislav Rzhitsky'nin, Rusya'nın Krasnodar şehrinde koşarken kendisini takip eden bir suikastçı tarafından vuruldu.

Rzhitsky, bir yıl önce Ukrayna'nın Vinnytsia şehrine ateş açtığı iddia edilen bir denizaltının komutanıydı ve bu saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti.

Denizaltıdan atılan füzelerin kurbanları arasında dört yaşındaki Liza Dmitrieva da vardı.

Rus polisi, Rzhitsky'nin rotasının kullandığı bir koşu uygulaması tarafından takip edildiğine ve cinayetin zamanlamasının Vinnytsia'daki Kalibr felaketinin yaklaşan birinci yıl dönümüne bağlı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ukrayna'da en ölümcül füze saldırısını gerçekleştiren amiral sabah koşusu yaptığı sırada öldürüldü

Son zamanlarda Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı için bir seferberlik yetkilisi olarak çalışmış olan eski kaptan, Krasnodar şehrindeki Olympus Arenası yakınlarında koşarken dört kez vuruldu.

Anlaşıldığı üzere, sırtından ve göğsünden vuruldu ve olay yerinde öldü, vücudunda iki adet 9 mm'lik mermi bulundu.

Ukrayna'nın İstihbarat Ana Direktörlüğü, Rzytskyi'nin öldürüldüğünü doğruladı - bu da intikam saldırısı şüphesini körükledi.

Telegram'da bir gönderide, "Şiddetli yağmur nedeniyle park ıssızdı, bu yüzden saldırganı tanımlayabilecek veya ayrıntılar verebilecek hiçbir tanık yok" dedi.

Katil, Rzhitsky'yi CCTV kameralarının olmadığı bir yerde vurdu - ancak Rus yargı yetkilileri, cinayette şüpheli olarak gördükleri bir adamın fotoğrafını yayımladılar.

Cinayetin bir intikam saldırısı olarak Ukrayna'dan emredildiğine tahmin.

Polis, "orta yaşlı, mavi şapkali bir adam" arıyor, Baza medya kuruluşu bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, bir cinayet soruşturmasının başlatıldığını, dedektiflerin "olayın tüm koşullarını, suçu işleyen kişiyi ve onun motivasyonlarını belirlemek için çalıştıklarını" söyledi.

Rzhitsky, denizaltının komutanı olduğunda, Vinnytsia'ya Karadeniz'den Kalibr füzesi yağdırdığından şüpheleniliyordu.

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