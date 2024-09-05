Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk Bölgelerinde Orman Yangınları - Son Dakika
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Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk Bölgelerinde Orman Yangınları

Ukrayna\'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk Bölgelerinde Orman Yangınları

Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki orman yangınları ile ilgili yapılan açıklamada, Kiev'deki yangının küçük ölçekli olduğu, Harkiv'de iki kişinin yaralandığı ve 200 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Donetsk'teki yangın ise hava saldırısı sonucu büyüyerek 5000 hektarı kapsadı. Yangınlar nedeniyle 46 binanın hasar gördüğü ve 236 hane için de tehlike oluşturduğu ifade edildi.

05.09.2024 12:08
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UKRAYNA'NIN Kiev, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde orman yangını çıktı. Yetkililer, Kiev'deki yangının küçük çapta olduğunu, Harkiv'de 2 kişinin yaralandığını, 200 kişinin tahliye edildiğini, Donetsk'te ise hava saldırısı sonucu yangının büyüdüğünü belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kiev, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde orman yangınları söndürülüyor.Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhyi'nin Ukrayna Medya Merkezi'nde verdiği brifinge göre, Kiev bölgesindeki yangınlar sonucunda hava kirliliğinde herhangi bir artış kaydedilmedi. Donetsk bölgesinde hava saldırısının neden olduğu büyük ölçekli bir orman yangınının ortadan kaldırılması için çalışmalar 4 gündür devam ediyor. Yangın yaklaşık 5 bin hektarı kapladı. 46 hanenin topraklarındaki binalar, 8 araba hasar gördü ve 3 kişi tahliye edildi. Harkiv bölgesi, Donetsk bölgesinden Studenok köyüne yayılan yangın sonucunda ormanlık alanda 1500 hektardan fazla alan zarar gördü. Biri kurtarma görevlisi olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yangın 236 hanenin bulunduğu bölgedeki binaları tahrip etti. 200'den fazla kişi tahliye edildi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk Bölgelerinde Orman Yangınları - Son Dakika

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