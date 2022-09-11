Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu - Son Dakika
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Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu

11.09.2022 09:14

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı da santralin üretimini durdurduğu doğruladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna vurgulayarak, söz konusu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde "nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için savaşan tarafların anlaşmasını istedi.

Reuters'ın haberine göre, santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom, Ukrayna'da Rusya'nın elindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretimin tamamen durduğunu açıkladı. Kurum, santralin altı ünitesinin de şebeke hattından koptuğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı da santralin üretimini durdurduğu doğruladı.

UAEA'NIN RAPORU

Diğer taraftan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde "nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için tarafların anlaşması gerektiğini açıkladı.

UAEA, Zaporijya ve Çernobil başta olmak üzere Ukrayna'daki nükleer santral ve tesislere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün korunamamasının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekilerek, çatışmaların neden olduğu hasarların radyasyon seviyesini şimdilik etkilemediği, ancak çatışmaların sürmesi durumunda nükleer acil duruma yol açabilecek gelişmelerin yaşanma tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

Ajansın santrale gönderdiği misyonun hasar gören yapılara ilişkin çalışmalara başladığı, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli desteğin verildiği belirtilen raporda, taraflara atılması gereken önemli adımlara ilişkin de tavsiyelerde bulunuldu.

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Son Dakika Dünya Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu - Son Dakika
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