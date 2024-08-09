Ukrayna'da Rusya'nın Süpermarkete Saldırısı: 4 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rusya'nın Süpermarkete Saldırısı: 4 Ölü, 24 Yaralı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka kentindeki bir süpermarkete düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenski, Rusya'yı bu terörden sorumlu tutacaklarını belirtti.

09.08.2024 15:48
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusu tarafından Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka kentindeki bir süpermarkete düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 24 kişinin yaralandığını belirtti. Zelenski, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinivka kentinde bir süpermarkete düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rus teröristler sıradan bir süpermarketi ve bir postaneyi vurdu. Enkaz altında kalan insanlar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor ve onları kurtarmak için her şey yapılacak. Şu anda 4 kişinin öldüğü biliniyor. Sevdiklerini kaybeden ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. En az 24 kişi de yaralandı.

Rusya bu terörden sorumlu tutulacak ve dünyanın savunmamızı destekleme ve insanlarımızın hayatlarını kurtarma konusunda Ukrayna'nın yanında durması için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna'da Rusya'nın Süpermarkete Saldırısı: 4 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da Rusya'nın Süpermarkete Saldırısı: 4 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
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