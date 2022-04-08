Ukrayna'da tren istasyonuna füze saldırısı: Kramatorsk Valisi ölü sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı - Son Dakika
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BBC

Ukrayna'da tren istasyonuna füze saldırısı: Kramatorsk Valisi ölü sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı

08.04.2022 15:08
Ukrayna'da tren istasyonuna füze saldırısı: Kramatorsk Valisi ölü sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı

Tren istasyonu, binlerce sivilin tahliyesinde kullanılıyordu.

Ukrayna yetkilileri, ülkenin doğusundaki Kramatorsk şehrinde binlerce sivilin tahliyesinde kullanılan kalabalık tren istasyonuna füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Ukrayna Demiryolları Genel Müdürü Oleksandır Kamişin, tren istasyonuna iki füzenin isabet ettiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bilerek sivilleri hedef aldığını söyleyerek saldırıyı kınadı. Rusya'dan ise "Saldırıyla ilgimiz yok" açıklaması geldi.

Kramatorsk Valisi Pavlo Kirilenko, saldırıda ölü sayısının 39'a yükseldiğini, 87 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çok sayıda yaralının durumlarının ağır olduğunu kaydeden Kirilenko, "Saldırı sırasında, sivillerin daha güvenli bölgelere tahliye çalışmaları sürüyordu. İstasyonda binlerce kişi vardı" dedi.

Kirilenko, "Saldırıların sürmesine rağmen bölgeden tahliyeler devam edecek" diye konuştu.

Kramatorsk, Ukrayna'da trenlerin hala gidebildiği en doğu nokta ve ana tahliye merkezlerinden biri.

Kramatorsk Kent Konseyi sivillere, sığınakları terk etmemeleri çağrısı yaptı.

Rusya: Saldırıyla ilgimiz yok

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın istasyona saldırı düzenlediği suçlamalarını "provokasyon" ve "tamamen gerçek dışı" diye nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, bölgede planlanmış bir harekat olmadığını söyledi.

İlk bilgiler tanıklardan

World Central Kitchen isimli yardım kuruluşunun CEO'su Nathan Mook, saldırıdan sadece dakikalar önce tren istasyonundaydı.

BBC'ye istasyonda görüklerini anlatan Mook, "Tren istasyonunun yanından araçla geçiyorduk, binden fazla insanın beklediğini gördük. Tıpkı dün ve önceki gün olduğu gibi çok kalabalıktı" dedi.

Araçlarıyla bölgeden geçtikten hemen sonra 5 ile 10 arasında patlama sesi duyduklarını anlatan Mook, "Sesi duymadan önce hissediyorsunuz, patlama sizi içeriden sarsıyor. Gıda deposundan bir arkadaşımız Ukrayna hava kuvvetlerinin füzelerden birini havada durdurduğunu görmüş" diye konuştu.

Mook ayrıca saldırı alanına döndüklerinde gördükleri tablonun, "harap olmuş bir alan" olduğunu söyledi:

"Füzelerin parçaları park alanındaydı, patlamış camlar, en az 20 cansız beden... Acil durum ekipleri çok hızla olay yerine geldi, yaralılara müdahale etmeye başladılar."

Ukrayna'da tren istasyonuna füze saldırısı: Kramatorsk Valisi ölü sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı
Ukrayna'da tren istasyonuna füze saldırısı: Kramatorsk Valisi ölü sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı
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Son Dakika Dünya Ukrayna'da tren istasyonuna füze saldırısı: Kramatorsk Valisi ölü sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı - Son Dakika

BBC

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