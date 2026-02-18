Ukrayna'dan Lukaşenko'ya Yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'dan Lukaşenko'ya Yaptırım

Ukrayna\'dan Lukaşenko\'ya Yaptırım
18.02.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Belarus liderine yaptırım uygulandığını ve uluslararası genişletileceğini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptırım paketini uygulamaya başladıklarını açıkladı. Zelenskiy, yaptırımların uluslararası hale getirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Bunun küresel bir etki yaratması için ortaklarımızla birlikte çalışacağız. 3 binden fazla Belarus işletmesini Rus savaşının hizmetine sunmuş durumda ve kritik öneme sahip olarak sınıflandırılan ekipman, teçhizat ve bileşenler tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılması için Lukaşenko'nun izin verdiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) yönlendirilmesi için Belarus'ta 2025'te bir merkez kurduğunu öne sürdü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ukrayna, Belarus, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Lukaşenko'ya Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
14:00
Ne diyeceği merak konusuydu Tedesco’dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:18:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Lukaşenko'ya Yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.