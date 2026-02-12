Ukrayna'dan Rus Petrolüne Engelleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ukrayna'dan Rus Petrolüne Engelleme

Ukrayna\'dan Rus Petrolüne Engelleme
12.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Druzhba boru hattından Rus petrolü geçişini askıya aldı; Macaristan'dan şikayetler bekleniyor.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Druzhba petrol boru hattının Ukrayna'daki bölümünden Doğu Avrupa'ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle 27 Ocak'tan itibaren Druzhba petrol boru hattının Ukrayna'daki bölümünden Doğu Avrupa'ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını bildirdi. Sybiha, Macar tarafının, Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolü geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar şikayet etmeye hazırlandığını belirterek, "Onlara tek tavsiyemiz, bu fotoğraflarla Moskova'daki dostlarına gitmeleri olur. Bu, 27 Ocak'taki son hedefli Rus saldırısının ardından Druzhba boru hattı altyapısının yanması ve petrol geçişinin durması. Bu arada Macaristan, bunun için Rusya'ya hiçbir protestoda bulunmadı. Hatta Rusya kelimesini bile telaffuz edemediler. Çifte standardın en güzel örneği" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı andan itibaren güvenilir bir tedarikçi olmayı bıraktığını kaydeden Sybiha, "Bu saldırı tüm sorunların kaynağı. Ne yazık ki, yıllardır süren bu gerçek Orban hükümeti için yeterli olmadı; bunu hala anlamadılar ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmediler. Onlara gözlerini açmalarını öneriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Macaristan, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Rus Petrolüne Engelleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:55:22. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rus Petrolüne Engelleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.