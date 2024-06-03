Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Barış Zirvesi, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Barış Zirvesi, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Barış Zirvesi, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'nin savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcı olduğunu belirtti. Zelenski, tüm ülkelere barış çağrısı yaparken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının son bulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Asya ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını ve Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaya davet ettiklerini ifade etti.

03.06.2024 11:22
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi hakkında, "Barış Zirvesi, Rusya Federasyonu tarafından yeni bir tırmanışın başlangıcı değil, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde konuştu. Zelenski 15 -16 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek 'Ukrayna Barış Zirvesi' hakkında, "Tüm ülkelere barış diliyorum; kimsenin kayıp vermemesini, kimsenin toplu mezarlara, toplu kayıplara sahip olmamasını diliyorum. Ama ölenler Ukraynalılardı, insanlarımıza, kadınlarımıza tecavüz edenler, on binlerce çocuğumuzu çalanlar Ruslardı. Kimsenin bize bu savaşın nasıl bitmesi gerektiğini söylemeye hakkı yok. Yasalara, uluslararası hukuka ve adalete göre sona ermelidir. ve bu zorunludur. Barış Zirvesi, Rusya Federasyonu tarafından yeni bir tırmanışın başlangıcı değil, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır" dedi.

"ASYA ÜLKELERİNİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenski açıklamasında, Çin'i ve dünyadaki diğer ülkeleri Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaya davet ettiğini ve çözüme yönelik tüm önerileri kendi platformunda dinlemeye ve tartışmaya hazır olduğunu ifade etti. Devlet Başkanı ayrıca Ukrayna'nın barış yolunda Asya ülkelerinin desteğine ve Zirve'de bulunmalarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Barış Zirvesi, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır - Son Dakika

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