Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de Toplantılar Yapacağını Açıkladı
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de Toplantılar Yapacağını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye\'de Toplantılar Yapacağını Açıkladı
18.11.2025 10:46
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki toplantılar için hazırlıklarını tamamladığını ve müzakereleri yeniden canlandırmak için çözüm önerileri geliştirdiklerini belirtti. Zelenskiy, savaşı sona erdirmek ve savaş esirlerini eve getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Yarın Türkiye'de gerçekleşecek olan toplantılarla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.

STEVE WİTKOFF EŞLİK EDECEK

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine eşlik etmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin Türkiye programının ayrıntıları ise henüz açıklanmadı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL'DA YAPILDI

Ukrayna ile Rusya arasında ilk barış görüşmeleri Mart 2022'de İstanbul'da yapıldı. Taraflar, Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelerek hem Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü hem de güvenlik garantileri gibi temel konuları masaya yatırdı. Bu turda kalıcı bir ateşkes ya da nihai barış anlaşmasına varılamadı, ancak diplomatik kanallar yeniden açılmış oldu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de Toplantılar Yapacağını Açıkladı - Son Dakika

