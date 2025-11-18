Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye\'de Toplantılar Yapacağını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.

STEVE WİTKOFF EŞLİK EDECEK

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine eşlik etmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin Türkiye programının ayrıntıları ise henüz açıklanmadı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL'DA YAPILDI

Ukrayna ile Rusya arasında ilk barış görüşmeleri Mart 2022'de İstanbul'da yapıldı. Taraflar, Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelerek hem Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü hem de güvenlik garantileri gibi temel konuları masaya yatırdı. Bu turda kalıcı bir ateşkes ya da nihai barış anlaşmasına varılamadı, ancak diplomatik kanallar yeniden açılmış oldu.