Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın Ukraynalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" denildi.
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