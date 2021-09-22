Üye Girişi
Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması - Son Dakika

Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması

22.09.2021 16:06
Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması, System.String[]

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik yapılan suikast girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik yapılan suikast girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Monastyrskyi, "Bu saldırının amacı gözdağı vermek değil, öldürmekti" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişiminde bulunuldu. Ukrayna Ulusal Polisi, Shefir'in otomobiline 10'dan fazla kurşunun isabet ettiğini, sürücünün ise yaralandığını duyurdu. Olaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi, "Bu saldırının amacının gözdağı vermek değil, Ukrayna Devlet Başkanı'nın yardımcısını öldürmek olduğunu vurgulamak istiyorum. Arabaya ondan fazla kez ateş edildi, 11'den fazla kurşun girişi belirlendi. Yaralanan sürücü ameliyata alındı, hayati tehlikesi yok. Daha hastaneye gitmeden, polis ekiplerine saldırganların nereden ateş edildiğini söylemeyi başardı. Bu, polis ekiplerinin olay yerini incelemesine ve gerekli soruşturma eylemlerini gerçekleştirmesine olanak sağladı" dedi.

"YABANCI DEVLETLERİN SUİKASTTA PARMAĞI OLMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Ihor Klymenko, yabancı devletlerin özel servislerinin de suikast girişiminde yer alıp almadığının değerlendirildiğini ifade ederek, "Şu anda, ilk verileri dikkate alarak, suikast girişiminin üç ana versiyonunu düşünüyoruz. Yabancı devletlerin özel servislerinin katılımıyla gerçekleşme ihtimalinin yer aldığı bir versiyon da değerlendiriliyor" dedi.


Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması
Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması
Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması

Süleyman Soylu, Suikast, Ukrayna, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı 16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı 15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş 15:30 Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım 15:23 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber 15:12 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 14:56 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi 14:38 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı 13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı

Son Dakika Haberleri
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
14:42 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
14:37 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı         
16:12
Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak         
16:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun         
15:29
Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı         
15:19
Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım         
15:02
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü         
13:19
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 16:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi'den 'suikast' açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement