Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı - Son Dakika
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Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı

21.03.2022 13:21

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 26. gününde Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU) dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vladimir Putin'in en büyük destekçilerinden biri olan Çeçen lideri Kadirov'a bağlı savaşçıların yaşadığı sarsıcı kayıpların ardından Belarus üzerinden ülkelerine geri döndüğü belirtildi.

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

GEÇEN HAFTA ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.

KADİROV "KİEV'DEYİM" DEMİŞTİ

Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti. Çeçen lider Ramazan Kadirov, savaşçıları arasında zayiat olduğu haberlerini başta yalanlamış ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.

İSTİHBARAT YÜZLERCE ÇEÇENİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

SBU istihbarat görevlileri ise, sadece 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında "birkaç yüz" Çeçen savaşçının öldürüldüğünü söylemişti.

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