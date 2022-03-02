Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu

02.03.2022 10:57

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin CNN röportajından yeni detaylar geldi. Zelenski röportajda, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür ve zafer Ukrayna'nın olacak" diye ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelenski, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.

"UKRAYNALILAR YENİLMEZLİĞİN SEMBOLÜDÜR"

Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü" dedi.

"RUSYA TARİHİMİZİ SİLMEYİ HEDEFLEDİ"

" Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

ZELENSKİ'DEN AB'YE ÜYELİK İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Bu komedyen bozuntusu korkarım ki 3. dünya savaşı çıkarması için görevlendirilmiş bir Yahudi milliyetçisi.Artık ben iyiden iyiye geldiğimiz bu 7. günde buna inanmaya başladım.Bu ne ya.Bu herife ne yediriyorlar ne içiriyorlar. Dünya insanlarının başına bela oldu ya.Ortada bir incir çekirdeğini dolduracak bir sebep yok kardeşim ya.Biz nasıl Suriyeyi ,Irak'ı Misak-ı Milli sınırımız olarak görüyor isek Rusya da kendisine karşı kurulan NATO karşısında Ukraynayı'da misaki milli sınırı olarak görüyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mstzkmc : 3 dünya savaşı çıkarmaya çalışıyor bunu komedi filmi zannediyor görüşmeye gitmeden bu görüşmeden bir sonuç çıkmaz beyanında bulunuyor demek ki her iki tarafta barış istemiyor rusyayı heryerden kuşatan ABD ye dur dedi bu ABD değilmiydi dibimizde YPG ye tırlar dolusu silah verip bize karşı çalıştıran şimdi aynı senaryo Ukrayna'da Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'e yönelen dev Rus konvoyunun durduğu bildiriliyor, Ukrayna lideri Zelenskiy 'Rusya yıkımın bedelini ödeyecek' dedi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'e yönelen dev Rus konvoyunun durduğu bildiriliyor, Ukrayna lideri Zelenskiy 'Rusya yıkımın bedelini ödeyecek' dedi Zelenski, 15 Ukraynalı askere 'kahramanlık' unvanı verdi! Zelenski, 15 Ukraynalı askere 'kahramanlık' unvanı verdi! AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı

Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:50 Kanlı pusu: Günlerce takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı
10:44 Ukrayna'ya yardım elini Türkiye de uzatıyor! 2 tır yola çıktı
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement