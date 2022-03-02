Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu - Son Dakika

Caner kayalı:

Bu komedyen bozuntusu korkarım ki 3. dünya savaşı çıkarması için görevlendirilmiş bir Yahudi milliyetçisi.Artık ben iyiden iyiye geldiğimiz bu 7. günde buna inanmaya başladım.Bu ne ya.Bu herife ne yediriyorlar ne içiriyorlar. Dünya insanlarının başına bela oldu ya.Ortada bir incir çekirdeğini dolduracak bir sebep yok kardeşim ya.Biz nasıl Suriyeyi ,Irak'ı Misak-ı Milli sınırımız olarak görüyor isek Rusya da kendisine karşı kurulan NATO karşısında Ukraynayı'da misaki milli sınırı olarak görüyor