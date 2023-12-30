 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna sınırının kuzeyinde bulunan Belgorod kentine Ukrayna’nın düzenlediği saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 108 kişi yaralandı. Rusya, saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Ukraynalı yetkililer ise saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu doğruladı ve Rusya'nın niteliksiz hava savunma sisteminin sivil kayıplardan sorumlu olduğunu söyledi. Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nden olağanüstü toplanılması talebinde bulundu.

Ukrayna\'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti
30.12.2023 - 20:06,
Abone Ol

Rusya, Ukrayna sınırının kuzeyinde bulunan Belgorod kentine Ukrayna’nın düzenlediği “ölçüsüz” saldırıda içlerinde çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden beri Rusya’ya düzenlenen en ölümcül saldırılardan biri.

Rusya, “misket bombalarının da dahil olduğu saldırının” karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Kommersant gazetesi, Rusya’nın araştırma komitesine yakın bir isimden aktardığı haberinde Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesindeki farklı noktalardan Belgorod’a atılan füzelerin şehrin meydanında yer alan bir buz pateni pistine, alışveriş merkezine, apartmanlara ve arabaya denk geldiği ifade edildi.

Ukrayna tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da BBC’ye konuşan Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi, saldırının arkasında Ukrayna’nın olduğunu doğruladı, askeri altyapının hedef alındığını, “sivil kayıplardan Rusya’nın niteliksiz hava savunma sisteminin sorumlu olduğunu” söyledi.

Aynın yetkili dün akşamdan beri Ukrayna’nın 70 İHA saldırısı düzenlediğini ve bunun “Rusya’nın Ukrayna şehirleri ve sivillerine düzenlediği terör saldırıları yüzünden olduğunu” belirtti.

Ukraynalı yetkililer bir önceki gün Rusya'nın Kiev dahil ülke çapında düzenlediği yoğun füze ve SİHA saldırılarında en az 39 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, devlet haber ajansı RIA’ya, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nden olağanüstü toplanılması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Belgorod’da yaşayanlara sığınaklara gidilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’dan atılan bazı füzelerin havada imha edildiği ancak parçalarının şehre düştüğü aktarıldı.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

BBC

19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 21:26:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement