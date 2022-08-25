Chaplyne'de ölü sayısı 25'e yükseldi

Ukrayna'nın Donetsk ve Zaporijya kentleri arasında bulunan Chaplyne'deki tren istasyonuna yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı daha. Yine çocuklar ve siviller ölüyor. Ölü sayısı 25'e yükseldi. Bu, Rusya'nın terör devleti olarak cevap vermesi gereken bir başka suçtur" dedi.