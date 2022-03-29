Ukrayna'nın en büyük telekomunikasyon şirketlerinden birine siber saldırı - Son Dakika

Ukrayna'nın ulusal çapta hizmet veren en büyük telekomunikasyon şirketlerinden Ukrtelecom büyük bir siber saldırıya hedef olduğunu açıkladı.

Şirket, askeri kullanıcıları ve altyapıyı korumak için kullanıcı erişimini kısıtladığını ve hizmetlerini tekrar eski haline getirmeye çalıştığını duyurdu.

Ukrtelecom Genel Müdürü Yuriy Kurmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Hayati önem taşıyan ağ altyapısını korumak ve silahlı kuvvetlerle, diğer askeri kurumlar ve altyapı kullanıcılarına verdiğimiz hizmeti kesintiye uğratmamak için geçici olarak özel kullanıcılar ve işyerlerinin internet erişimini kısıtlamak zorunda kaldık" dedi.

Kurmaz, saldırının başarıyla geri püskürtüldüğünü ve hizmetleri aşamalı olarak eski haline getirmeye başladıklarını kaydetti.

Küresel internet erişimini izleyen Netblocks adlı kuruluşa göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Ukrtelecom hizmetleri ilk kez bu kadar ciddi bir kesintiye uğruyor.

Netblocks, bağlanabilirlik oranlarının savaş öncesi düzeyin yüzde 13'üne düştüğünü bildirdi.

Ancak diğer internet sağlayıcılarından hizmet alan Ukraynalı kullanıcılar BBC'ye herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Ukrtelecom coğrafi kapsama alanı açısından ülkedeki en büyük internet şirketi, ancak müşteri sayısı bakımından Kyivstar'ın ardından ikinci konumda.

Şirket, BBC'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalinin yol açtığı hasar nedeniyle, kapsama alanının yaklaşık yüzde 80'inde hizmet sunduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi Başkanı Yuriy Shchyhol da, uzmanlarının duruma hızla müdahale ederek saldırıyı geri püskürttüklerini söyledi.

Şirket olayın ayrıntılarını açıklamadan önce, Netblocks Direktörü Alp Toker BBC'ye yaptığı açıklamada, kullanıcıların gün içinde aşamalı olarak çevrimdışı kaldıklarını gözlemlediklerini, bunun da sorunun kablolardan veya ara bağlantılardan değil, operatörün veri merkezindeki merkezi altyapıdan kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Toker, "Bu bir siber saldırıya işaret edebilir" dedi.

Toker, "Bu aynı zamanda olayın tüm ülkeyi etkilediği ve şimdiye kadar Ukrayna'daki internet kesintilerinin ve aksaklıklarının en yoğun olduğu çatışma alanlarının ötesine geçtiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Alp Toker, bununla birlikte diğer internet şebekelerinin bağlantılarında sorun görülmediğini söyledi.