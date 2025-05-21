UKRAYNA'da eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in üst düzey danışmanlarından Andriy Portnov, İspanya'nın başkenti Madrid'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in eski danışmanı Andriy Portnov, bu sabah Madrid'in banliyölerinden Pozuelo de Alarcon'da Amerikan Okulu'nun kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Madrid polisi, Pozuelo de Alarcon bölgesindeki Amerikan okulunun önünde bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair ihbar aldıklarını bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahaleye rağmen Portnov'u kurtaramadıklarını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'nın Eski Danışmanı Madrid'de Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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