Ukrayna'da füzenin isabet ettiği restorandan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da füzenin isabet ettiği restorandan kedi kurtarıldı

04.09.2022 14:47
Ukrayna'da füzenin isabet ettiği restorandan kedi kurtarıldı

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bir otelin restoranında füze saldırısı sonucu yangın çıktı.

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bir otelin restoranında füze saldırısı sonucu yangın çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, alevlerin arasından bir kediyi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Harkiv'de kurtarma ekipleri, bir otelin restoranına füze saldırısı sonucu çıkan yangına müdahale ederken bir yavru kediyi kurtardı. Kedi gönüllülere teslim edildi. Patili dostumuzu tedavi edecekler. Acil durumlar servisinin kahramanları korur, çalışır, kurtarır. Yavru kedi iyileşecek" denildi.

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Kaynak: DHA

Ukrayna, Harkiv, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da füzenin isabet ettiği restorandan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da füzenin isabet ettiği restorandan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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