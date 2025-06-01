UKRAYNA, Rusya'nın hava üslerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla uçağın vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'ya ait 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağının hedef alındığını ve büyük oranda imha edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın, Rusya'nın bombardıman uçaklarını imha etmeyi amaçlayan 'büyük çaplı özel operasyon' düzenlediği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'nın Hava Operasyonu: 40 Uçak Vuruldu - Son Dakika
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