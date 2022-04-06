Ukrayna'nın sadece Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bin sivil kayıp var! - Son Dakika
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Ukrayna'nın sadece Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bin sivil kayıp var!

06.04.2022 22:42

Rusya-Ukrayna savaşında Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, abluka altında olan şehirde bir ay içinde 210'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü belirtti.

Mariupol Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Boyçenko, video konferans yöntemiyle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işlediği suçların siyasi ve hukuki sonuçlarının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

"MARİUPOL ŞEHRİ TAMAMEN YOK EDİLMEK ÜZERE"

Boyçenko, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda ülkesinin kalkınma sembolü olan Mariupol'ün şimdi ise Rus askerleri tarafından tamamen yok edilmek üzere olduğunu söyledi. Şehir altyapısının yüzde 90'ndan fazlasının tahrip edildiğini dile getiren Boyçenko, "Bunların en az yüzde 40'ı artık kurtarılamaz halde." dedi.

"210 ÇOCUK ÖLDÜ"

Boyçenko, Avrupa ülkelerinin Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara yanıt vermesi gerektiğini belirterek, "Ön tahminlere göre, ablukanın uygulandığı yalnızca bir ayda Mariupol'da 210'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi öldü. Rus terörist birlikleri çocuk hastanesine birkaç güçlü bomba attı. 1 Nolu şehir hastanesinin binalarından birini yıktı. Yaklaşık 50 kişi diri diri yakıldı. Şehirdeki 900'den fazla kişinin saklandığı tiyatro binası bombalandı. Bunlar, Mariupol'ün sivil nüfusunu hedefli olarak imha etmenin sadece birkaç örneği." ifadelerini kullandı.

"ENKAZDA KURTARILMAYI BEKLEYENLER VAR"

Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızlarının özel kuvveti Azak Taburu Komutan Yardımcısı Svyatoslav Ponomar, yaptığı açıklamada, Mariupol'da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu bildirdi. Ponomar, şehirde enkazı kaldırmak için özel ekipmanlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın sadece Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bin sivil kayıp var! - Son Dakika


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