Ukrayna'nın Saldırılarında 86 Rus Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'nın Saldırılarında 86 Rus Sivil Hayatını Kaybetti

Ukrayna\'nın Saldırılarında 86 Rus Sivil Hayatını Kaybetti
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Rusya, 15-24 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna'nın saldırılarında 86 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15-24 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda 86 Rus sivilin yaşamını yitirdiğini, 409 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın saldırılarındaki sivil can kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, 15-24 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 86 sivilin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 409 kişinin de yaralandığını belirtti. Batılı ülkelerin sağladığı silah tedarikleriyle Ukrayna'nın sivillere yönelik saldırılarını aktif olarak teşvik ettiğini öne süren Zaharova, hiç kimsenin yaşananlardan habersiz olduğunu iddia edemeyeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

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