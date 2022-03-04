Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı

04.03.2022 20:57

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin tam teşekküllü işgal edileceğini söyleyerek savaş karşıtı protestolara katılan insanlara seslendi. "Biz düşersek Avrupa da düşer. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin." ifadesine yer verdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa ülkelerinin bazı kentlerinde savaş karşıtı protestolara katılan insanlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

"TAM TEŞEKKÜLLÜ İŞGALDEN KORKUYORUZ"

Ukrayna'nın tamamının Rusya tarafından işgal edileceğini savunan Zelenski, "Ülkemizi tam teşekküllü bir işgalden koruyoruz. Bugün askerlerimiz şu anda bazıları ülkemizde görev alıyor, bazıları doktorluk yapıyor, cerrahi operasyon yapıyorlar. Çocukları korumak için çalışıyorlar. Üç dakikalık bir konuşmam var şimdi. Buradaki ilk dakikayı bir saygı duruşuna adamak istiyorum. Hayatını kaybedenleri analım. Askerlerimizi, itfaiye erlerini ve pilot olarak çalışanları, kahramanca mücadele edenleri, ülkelerini koruyanlara adayalım bu saygı duruşunu. Lütfen onların ruhlarını analım, barış içinde yatsınlar." diye konuştu.

AVRUPALILARA SESLENDİ

Avrupa halkına çağrı yapan Zelenski, "Benim ikinci dakikamda da vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Siviller, çocuklar onlarca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kendilerini bilmeden ülkemizin egemenliği için hayatlarını kaybetti. Buradaki üçüncü dakikamı da size adamak istiyorum. Avrupa halkına, size çağrı yapıyorum. Lütfen sesini çıkarın, mücadelemize destek olun. Çünkü Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin. Ve eğer kazanırsak ki kazanacağımızdan eminim. Bu demokratik dünyanın zaferi olacak. Bu özgürlüğümüzün zaferi olacak. Kazanırsak, Avrupa kadar çiçek açacağız ve onlar da bizimle hiç olmadığı kadar buradan iyi çıkacak. Çok yaşa Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı - Son Dakika


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