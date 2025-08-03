Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş karşılıkları saldırılarla şiddetini artırdı. Ukrayna son olarak Rusya'da bir petrol rafinerisini vurdu.
Saldırının ardından rafineri alev topuna döndü. Rafinerinin önüne gelen 2'si kadın 3 Rus genç, o anları kayda almaya başladı. Yanan rafinerinin önünde poz veren gençlerin o anları sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerin yayılmasının ardından Rus yetkililer harekete geçti. 3 genç gözaltına alındı.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'nın vurduğu rafinerinin önünde video çeken 3 Rus gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?