Ukrayna\'nın vurduğu rafinerinin önünde video çeken 3 Rus gözaltına alındı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş karşılıkları saldırılarla şiddetini artırdı. Ukrayna son olarak Rusya'da bir petrol rafinerisini vurdu.

ALEV TOPUNA DÖNEN RAFİNERİNİN ÖNÜNDE VİDEO ÇEKTİLER

Saldırının ardından rafineri alev topuna döndü. Rafinerinin önüne gelen 2'si kadın 3 Rus genç, o anları kayda almaya başladı. Yanan rafinerinin önünde poz veren gençlerin o anları sosyal medyada gündem oldu.

RUS GENÇLER GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Rus yetkililer harekete geçti. 3 genç gözaltına alındı.