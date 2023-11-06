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Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Zaporijya'da 19 askerini kaybettiği füze saldırısını duyurdu - Son Dakika

Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Zaporijya'da 19 askerini kaybettiği füze saldırısını duyurdu

Son Güncelleme: 06.11.2023 14:57

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Zaporijya bölgesinde 128. Dağ Saldırı Tugayı'na düzenlediği füze saldırısında 19 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden askerler için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın 3 Kasım'da Zaporijya bölgesinde 128. Dağ Saldırı Tugayı'na düzenlediği füze saldırısında 19 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tugayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 3 Kasım'da Zaporijya'daki füze saldırısında ölen askerlerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sinsi düşmanın füze saldırısında 128. Dağ Saldırı Tugayı'nın 19 askeri öldü. Şu anda trajedinin tüm koşulları kapsamlı şekilde soruşturuluyor. Tugayın en iyi askerleri hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Rusya, 128. Dağ Saldırı Tugayını "İskender-M" füzesiyle vurmuştu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezinden (StratCom) dün yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Rusya'nın Zaporijya yönünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 128. Dağ Saldırı Tugayını "İskender-M" füzesiyle vurduğu belirtilmiş, saldırı sonucunda askerlerin öldüğü, sivillerin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov da 4 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Savunma Bakanlığı başmüfettişliğine saldırıya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu trajedi önlenebilirdi. Savunma Bakanı Rüstem Umerov, yaşananların tüm koşullarını, emirleri kimlerin verdiğini ortaya çıkarmak üzere alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Bu trajediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Zaporijya'da 19 askerini kaybettiği füze saldırısını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Zaporijya'da 19 askerini kaybettiği füze saldırısını duyurdu - Son Dakika
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