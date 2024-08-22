Ukrayna Özel Kuvvetleri Rus Ordusuna Ait Duba Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna Özel Kuvvetleri Rus Ordusuna Ait Duba Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenledi

Ukrayna Özel Kuvvetleri Rus Ordusuna Ait Duba Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenledi

Ukrayna Özel Kuvvetleri (SOF), Kursk bölgesinde Rus ordusuna ait duba köprüsüne hava saldırısı düzenledi. Köprünün imha edildiği belirtildi.

22.08.2024 13:36
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Ukrayna Özel Kuvvetleri (SOF), Kursk bölgesinde Rus ordusuna ait duba köprüsüne hava saldırı düzenledi. SOF, köprünün imha edildiğini belirtti.

SOF'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna SOF'u Savunma kuvvetleri ile birlikte Kursk bölgesindeki duba köprüyü başarıyla imha etti. Ayrıca, Rus sahra mühimmat deposu, elektronik savaş aracı ve 152 milimetre OBÜS hasar gördü" denildi. SOF, ayrıca saldırı anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: DHA

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