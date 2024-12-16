Ukrayna, Rusya\'da 30 Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu

Dünya

UKRAYNA İstihbarat Dairesi, Rusya'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Ukrayna, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna İstihbarat Dairesi tarafında yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde hafta sonu en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden çıkarmak için kayda değer sayıda Kuzey Koreliyi görevlendirmeye başladığını söyledi. Zelenskiy, "Onları Ukrayna'nın ağustos ayında saldırı başlattığı Kursk bölgesindeki operasyonlarda kullanıyor" dedi.