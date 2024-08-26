Ukrayna, Rusya'nın İHA Saldırılarına Maruz Kalıyor - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın İHA Saldırılarına Maruz Kalıyor

Ukrayna, Rusya\'nın İHA Saldırılarına Maruz Kalıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın yüzlerce 'Shahed' tipi insansız hava aracı (İHA) ile Ukrayna'nın enerji ve sivil altyapısını hedef aldığını duyurdu. Saldırılar ülkenin 15 farklı bölgesinde gerçekleşti.

26.08.2024 14:54
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın yüzlerce 'Shahed' tipi insansız hava aracı (İHA) ile Ukrayna'nın enerji ve sivil altyapısını hedef aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, saldırıların ülkenin 15 farklı bölgesinde düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Daha önceki Rus saldırılarının çoğu gibi, bu saldırı da kritik sivil altyapıyı hedef alarak aynı derecede sinsice gerçekleştirilmiştir. Enerji sektörü önemli ölçüde zarar gördü, ancak elektrik kesintilerinden etkilenen her bölgede restorasyon çalışmaları halihazırda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Podolyak ise saldırıların ülkenin 15 farklı bölgesinde düzenlendiğini belirterek, "Rusya'dan bir başka büyük füze ve insansız hava aracı saldırısı. Ukrayna'nın 15 bölgesi aynı anda hedef alındı. Enerjiye, sivil nesnelere. Kayıtsız şartsız soykırım niyetiyle. Eğer birileri hala kolektif varlık 'Putin' ile konuşmaya istekliyse, bu tür saldırıların uluslararası hukukta kabul edilebilir olduğu ve cezasız kalabileceği anlamına gelir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'nın İHA Saldırılarına Maruz Kalıyor - Son Dakika

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