Ukrayna, Rusya'ya barış için 3 şart koştu - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Rusya'ya barış için 3 şart koştu

Ukrayna, Rusya\'ya barış için 3 şart koştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini belirterek, barış müzakerelerinin gerçekleşmesi durumunda Ukrayna'nın masaya yatıracağı 3 şartı açıkladı.

17.03.2025 16:49
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldığı bildirildi.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ YÖNÜNDE BİR FIRSAT ORTAYA ÇIKTI

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde bir fırsatın ortaya çıktığını aktaran Sybiha, " Suudi Arabistan'daki Amerikalı meslektaşlarımızla sekiz saat boyunca tam olarak bu konuyu konuştuk" dedi.

Ukrayna, Rusya'ya barış için 3 şart koştu
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha

"RUSLAR NET VE KOŞULSUZ BİR 'EVET' CEVABI VERMELİ"

ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini ve Ukrayna olarak bunu kabul ettiklerini kaydeden Sybiha, "Ruslar bu soruya net ve koşulsuz bir 'evet' cevabı vermeli. Ukrayna ABD'nin teklifini ek koşulsuz kabul etti, Rusya'nın da ek koşulsuz kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN 3 ŞART KOŞTU

Bakan Sybiha, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada ise barış müzakerelerinin olması durumunda Ukrayna'nın masaya yatıracağı şartları duyurdu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu aktaran Sybiha, "Birincisi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğidir. Ukrayna, işgal altındaki toprakları asla tanımayacak. İkincisi, hiçbir ülkenin Ukrayna halkının tercihi, Ukrayna'nın belirli birliklere katılımı konusundaki tercihi üzerinde veto hakkı yoktur. Üçüncü 'kırmızı çizgi' ise ordu" açıklamasında bulundu

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'ya barış için 3 şart koştu - Son Dakika

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