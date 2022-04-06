Ukrayna savaşı: ABD ve AB, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak - Son Dakika
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Ukrayna savaşı: ABD ve AB, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak

06.04.2022 12:20
Ukrayna savaşı: ABD ve AB, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, yeni yaptırımların Rusya'nın finansal kuruluşlarını ve devlete ait kurumlarının yanı sıra Rus oligarkları ve yetkilileri hedef alacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Batılı ülkelerin bugün Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, yeni yaptırımların Rusya'nın finansal kuruluşlarını ve devlete ait kurumlarının yanı sıra Rus oligarkları ve yetkilileri hedef alacağını söyledi.

Jen Psaki Salı günü Washington'da düzenlediği basın toplantısında, yaptırımların "Rus devletinin kilit enstrümanlarını değersizleştireceğini ve Rusya ekonomisine zarar vereceğini" söyledi.

Psaki, "Yaptırımlar, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri ile koordineli olarak açıklanacak" dedi.

Yaptırımlarla Rusya'ya yeni yatırımların yasaklanması bekleniyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın en büyük kredi kurumu olan Sberbank'a da yaptırım uygulanabileceğini yazdı.

ABD medyasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızının da yaptırımlarla hedef alınabileceği yönünde haberler yayımlandı.

Psaki bu haberler hakkında yorum yapmayı reddetti.

AB'nin ise ayrıca dört Rus bankasına "işlem yasağı" getirmesi ve Rusya ile Belarus'a 5,5 milyar euroluk ithalat yasağı uygulaması bekleniyor. Bu yasağın kömür, ahşap, çimento, deniz ürünleri ve likör gibi ithalat kalemlerini kapsayacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin limanlarını Rus gemilerine kapatmayı, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerinin bölgeye girişini yasaklamayı planladığını söyledi.

Von der Leyen, Rusya'yı Ukraynalı sivillere karşı "acımasız ve amansız bir savaş yürütmekle" suçladı ve AB'nin "bu kritik noktada Putin ve Rus hükümeti üzerinde azami baskıyı sürdürmesi" gerektiğini belirtti.

Ancak Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Salı akşamı AB'nin yaptırım paketi önerisini eleştirdi. Landsbergis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kömür ithalatını yasaklamak, istisnalar dışında dört bankaya, limanlara ve sınırlara yasak getirmek, yaşanan katliamlar düşünüldüğünde yeterli bir yaptırım paketi değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'yı ülkesinde savaş suçları işlemekle suçladı.

Zelenskiy, "Rus ordusu ülkemize hizmet edenleri buldu ve bilerek öldürdü. Bütün aileleri, yetişkinleri ve çocukları öldürdüler. Cesetlerini yakmaya çalıştılar" dedi.

Ukrayna savaşı: ABD ve AB, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak
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