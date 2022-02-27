Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı! - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!

27.02.2022 12:52

Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri harekatta 4. güne girildi. Savaş hattından her saniye yeni bir görüntü yayınlanırken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video ise büyük ses getirdi. Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulma anı görüntülerini paylaşan Bakanlık, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri harekatta 4. güne girilirken, Rus ordusunun Harkov kentine girmeye çalıştığı ve bölgeden silah ve patlama seslerinin geldiği kaydedildi.

SAVAŞ HATTINDAN GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

Rusya-Ukrayna savaş hattından gelen sıcak görüntülere ise neredeyse her dakika yenileri eklenmeye devam ediyor.

"RUS ORDUSUNA AİT KONVOY BAYRAKTAR TB2 İLE VURULDU"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin! " sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyunun Bayraktar TB-2 ile vurulduğu iddia edildi.

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Son Dakika Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı! - Son Dakika


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