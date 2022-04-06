Ukrayna Ulusal Muhafızları, Çernobil Nükleer Santrali'nin Kontrolünü Geri Aldı - Son Dakika

KİEV, 6 Nisan (Xinhua) — Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Çernobil Nükleer Santrali'nin sahasındaki ulusal muhafızların ana görevi, nükleer tesislerin güvenliğini, savunmasını ve nükleer malzemelerin fiziksel olarak korunmasını sağlamak" diye belirtildi. Alanın güvenliği ve ulaşım altyapısının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edileceği ifade edildi. 24 Şubat'tan beri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü elinde tutan Rus birlikleri, 31 Mart'ta tesisten ayrılmıştı. Kiev'in yaklaşık 110 km kuzeyinde yer alan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da insanlık tarihinin en kötü nükleer kazalarından biri yaşanmıştı.